شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضفة الغربية)

استشهد اليوم (الجمعة) الشاب الفلسطيني أيمن أحمد عثمان حامد، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزين داخل أحد الأبراج العسكرية، المقامة بالقرب من قرية عين يبرود القريبة.

وأشارت المصادر إلى، أن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد حامد لفترة من الوقت قبل تسليمه لسيارة إسعاف فلسطينية، ونقله لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأضافت بأن شاباً آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جرى نقله إلى أحد مشافي رام الله لتلقي العلاج.