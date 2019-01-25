شكرا لقرائتكم ترمب: اتفاق قصير الأجل لإنهاء الإغلاق الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأميركية حتى 15 فبراير شباط.

وقال ترمب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة

عملها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

وتابع ترمب "سنعمل على حماية حدودنا مع المكسيك ولسنا بحاجة لجدار إسمنتي على طول 2000 كيلومتر".

الكونغرس سيمرر التشريع سريعا

ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس سريعا تشريعا من شأنه أن يعيد فتح الحكومة بشكل مؤقت بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب اتفاقا لإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية استمر طيلة 35 يوما في رقم قياسي في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتحرك مجلس الشيوخ أولا، على أن يعقبه مجلس النواب في وقت لاحق الجمعة، بحسب مشرعين ومساعدين في الكونغرس.

ووافق ترامب على اتفاق من شأنه تمويل الحكومة لثلاثة أسابيع حتى الخامس عشر من فبراير/ شباط، فيما تستمر

والتشريع المقرر أن يمرره الكونغرس يتضمن دفع أموال لنحو 800 ألف من العمال الفيدراليين الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال الإغلاق.

وتسبب الإغلاق في عرقلة الخدمات وصعوبات للكثير من العمال.