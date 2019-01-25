الصحافة الأرجنتينية: المنتخب المغربي سيواجه رفاق ميسي بمارس

كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية، مساء اليوم الجمعة، عن إمكانية خوض منتخب “التانغو” لمباراة ودية أمام نظيره المغربي، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة “الفيفا”، والتي ستلي مباشرة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ “كان 2019″.

صحيفة ” tycsports ” الأرجنتينية، قالت إن المنتخب استقر على الأسود، بعد تعذر مواجهة منتخب التشيك، استعداداً لكوبا أمريكا التي ستنطلق منافستها في شهر يونيو المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المباراة ستسجل عودة ليونيل ميسي لحمل قميص راقصي “التانغو”، تأهباً للمنافسة القارية التي ستعرف مشاركة متتخبين من خارج أمريكا، ويتعلق بمنتخب قطر واليابان، المدعوان للمسابقة.

وكان هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، قد أوضح في لقاء سابق مع الإعلام، ضرورة اختيار وجهة قريبة تفادياً لعياء اللاعبين اللذيت سيخوضون مباراة مالاوي خارج الديار.

يٌشار، إلى أن أسود الأطلس قد ضمنوا مكانتهم رسمياً بطاقة العبور إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية “مصر 2019″، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات، متصدرين لمجموعتهم بـ 10 نقاط، متبوعين بمنتخب الكاميرون 8 نقاط، ثم جزر القمر، وأخيراً مالاوي.