أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية للفصل الدراسي الأول، عن برنامج خاص لرحلات القطار.
وأوضح المكتب في بلاغ له، اليوم الخميس، أن البرنامج يأتي “تحسبا للحركة الدؤوبة التي يتعرفها تنقلات المسافرين”.
وشدد المكتب، على حرصه الاستجابة لمتطلبات تنقلات الزبناء خاصة يوم الأحد المقبل.
وعمل المكتب، يضيف المنشور، على تعزيز عرضه السككي على خطوط طنجة وفاس، وبرمجة 7 قطارات مباشرة بين فاس وطنجة.
كما قام المكتب ببرمجة قطارات إضافية والرفع من طاقتها الاستيعابية.
وقال المصدر إنه سيعمل على تقوية فرق لاستقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين، بالمحطات وعلى متن القطارات، وكذا تعزيز قنوات البيع لتسهيل عملية اقتناء التذاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر ONCF يعتمد مخططا لتدبير النقل نهاية العطلة ويبرمج قطارات إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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