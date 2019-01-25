6 أعراض لدى النساء تدلّ على الإصابة بنوبة قلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعدّ أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسيّة للوفاة لدى النّساء، إذ تصل النسبة إلى وفاة امرأة بسبب مرضٍ بالقلب كلّ 80 ثانية في الولايات المتّحدة. وهناك بعض العلامات التي قد تساعد في تفادي الإصابة بالنوبات القلبية للنساء، إذا تمّ الانتباه إليها سريعًا.

أوّلًا، الشعور بألم في الرقبة أو الظهر أو الفك أو الذراع:

فهناك صلة بين النوبة القلبية وآلام الفك، كما بشكل عام بآلام الصدر والذراع اليسرى والظهر والرقبة، ولا بد لكِ من التّوجّه للطبيب عند الشعور بألم غير مألوف في أي من هذه الأجزاء من الجسم.

ثانيًا، الألم الحاد في المعدة:

إذ تعاني بعض النساء أحيانًا من ألم في المعدة مترافق بضغط شديد، قد تشير في بعض الأحيان إلى وشوك الإصابة بنوبة قلبية، وفق ما قالته بعض النساء اللاتي مررن بنوبة قلبية ولكنهنّ استطعن تجاوزها؛

ثالثًا، العرق البارد:

إذ يعدّ هذا النّوع من العرق من الأعراض الشائعة لدى النساء اللاتي يتعرّضن لنوبة قلبية، وتعتبر علامةً تحذّر من الإصابة بها، خاصّةً لدى ترافقها بأيٍّ من الأعراض الأخرى، وعلى الرغم من أنّ إفراز الجسم للعرق البارد يمكن أن ينتج عن الإجهاد أو العديد من الأمراض الأخرى، لكن في حال التعرق بشكل مفاجئ، حتى أثناء الجلوس وعدم بذل أي جهد يذكر، يُنصح بمراجعة الطبيب على الفور؛

رابعًا، ضيق في التنفس والشعور بالدّوار:

إذ تعدّ مواجهة صعوبة في التنفس بشكل مفاجئ ودون سبب واضح بمثابة إشارة تحذر من نوبة قلبية وشيكة. كما يشير ضيق التنفس المصحوب ببعض الأعراض الأخرى إلى الإصابة بمرض مزمن، الأمر الذي يستدعي زيارة الطبيب وعدم تجاهل المسألة.

خامسًا، التعب المزمن:

إذ يمثل التعب أحد أكثر الأعراض التي تحذر من الإصابة بنوبة قلبية وشيكة لدى النساء. وفي هذا السياق وإذا عجزتِ عن القيام ببعض الأمور على غرار تنظيف المنزل وغيره من الأمور الروتينية الأخرى، حتى بعد حصولكِ على قسط كاف من الراحة، ففي ذلك تحذير وإشارة إلى تعرضك لبعض مشاكل القلب والأوعية الدموية.

سادسًا: ارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر:

ولا يقتصر هذا العارض على النساء، إذ أنّ ارتفاع ضغط الدم يعدّ من أخطر الأعراض التي تحذر من الإصابة بنوبة قلبية وشيكة. إلّا أنّ الكثير من النساء يعانين من ألم في منطقة الصدر بأكملها، في حين يشعر الرجل بألم على الجانب الأيسر فقط، قبيل الإصابة بنوبة قلبية.

ولا يعني ظهور مثل هذه الأعراض بالضرورة إمكانية الإصابة بنوبة قلبية، إلّا أنّ ظهور أكثر من عارض من هذه الأعراض يعدّ سببًا ودافعًا منطقيًّا وضروريًّا في بعض الأحيان للتّوجّه للطبيب بأسرع وقت.