جنين: الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد حمدان العارضة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب حاجز سالم العسكري، جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، والمُحتَجَز منذ أكثر من أربعين يوما، وفق ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.
ونُقل جثمان الشهيد، عقِب استلامه، لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لإجراء المعاينة الروتينية.
وشهِدَت مراسم تسليم جثمان الشهيد؛ مشاركة أفراد من عائلته، ومدير هيئة الشؤون المدنية في المحافظة، طه الإيراني، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ونائب مدير الارتباط العسكري لجنين وطوباس منذر دعمة.وقالت عائلة الشهيد إن تشييع جثمانه سيكون في مسقط رأسه، عرابة، يوم غدٍ السبت، وفقا لـ"وفا".
يُذكر أن العارضة، قد استشهد بعد أن أعدمه جنود الاحتلال بينما كان يقود مركبته في مدينة البيرة في الثالث عشر من الشهر الماضي، بعد أن انزلقت مركبته على الطريق.
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