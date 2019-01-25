"رويترز": الاتحاد الأوروبي يُضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضاف الاتحاد الأوروبيّ، السعودية، إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتُّل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدريْن لم تُسمّهما.

وتزايد الضغط الدولي على السعودية، التي ترتكب جرائم بحقّ الناشطين فيها، والمعارضين، كالحبس دون المحاكمة، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، ما دفع الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ هذه الخطوة.

الصحافي السعودي المقتول خاشقجي (أ ب)

يُذكرُ أن القائمة الحالية للاتحاد، تضمّ 16 دولة بينها إيران والعراق وسورية وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وتستند القائمةُ بشكل أساسي؛ على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في السياق، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، السعودية، اليوم، إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، أكدت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب، وشخصيات بارزة احتجزت في حملة على الفساد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم.