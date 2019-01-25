21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في "الجبهة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الجمعة، أن 21 شخصًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" لانتخابات الكنيست المقبلة، المزمع إجراؤها في 09.04.2019.

وعُلِم أن الانتخابات الداخلية للحزب، ستُجرى يوم الجمعة المقبل، 1 شباط/ فبراير، في مدينة شفاعمرو، بمشاركة نحو 1000 مندوبة ومندوب عرب ويهود.

أما أسماءُ المُرشّحين بحسب بيان الجبهة، فجاءت كالتالي: أيمن عودة، وشكري عواودة، وجعفر فرح، وعايدة توما-سليمان، وعوفر كسيف، ورجا زعاترة، وإفرايم دافيدي، ويعيلا رعنان، وعبد الله أبو معروف، ونوعا ليفي، ويوسف جبارين، ومقداد عبد القادر، وغالب سيف، وسعيد نعامنة، ويوسف العطاونة، ويوفال هلبرين، وجابر وعساقلة، وحسين العبرة، وسالم أبو مديغم، ونبيل حلاج، ومؤنس نايف شلبي.

وقال سكرتير الجبهة، المهندس منصور دهامشة: "نعتز بهؤلاء المرشحين الذين يعكسون امتداد الجبهة الواسع بين الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية. كما نعتز بالقاعدة الشعبية العريضة التي ستنتخب قائمتنا الأسبوع القادم".

وأضاف دهامشة: "هذا التيار السياسي العريق الذي قاد ويقود كفاحنا الوطني والسياسي ويمدّ يديه للتعاون والشراكة من أجل أكبر تمثيل وأقوى تأثير في مواجهة حكم اليمين وسياسة الاحتلال والإفقار والعنصرية".