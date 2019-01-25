شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. الإغلاق الحكومي يُلغي مئات الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية عن إرجاء أو إلغاء مئات الرحلات المدنية في بعض مطارات الساحل الشرقي على خلفية مشاكل الكوادر الناجمة عن الإغلاق الحكومي المتواصل في البلاد.

وألغت الإدارة اليوم بشكل مؤقت عددا من الرحلات المتوجهة إلى مطار لاغوارديا في نيويورك، من أهم العقد في الملاحة الجوية لدى الولايات المتحدة، وذلك في ظل نقص الكوادر بمركز مراقبة الحركة الجوية في واشنطن.

كما تم إرجاء الرحلات في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي ومطار فيلادلفيا الدولي.

وحسب إحصاءات الإدارة، تم تأجيل نحو ثلث الرحلات المتوجهة إلى مطار لاغوارديا اليوم الجمعة.

وتتأخر الرحلات من نيويورك وإلى نيوآرك وفيلادلفيا لفترة تبلغ بالمعدل 45 دقيقة، إذ نصحت إدارة الطيران المسافرين بمتابعة المعلومات المنشورة على موقعها.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس دونالد ترامب على دراية بالمشكلة وتتابع إدارته الوضع حول إرجاء الرحلات في بعض المطارات، وذلك بالاتصال الدائم مع وزارة النقل وإدارة الطيران.