شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط أمريكي على مجلس الأمن للاعتراف بـ«غوايدو» والان نبدء بالتفاصيل

يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لممارسة ضغوط في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة خلال اجتماع مقبل حول الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنّ "الوزير بومبيو سيحضّ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعم السلم والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان غوايدو رئيسا دستوريا مؤقتا لفنزويلا والدعوة إلى دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لاستعادة الديموقراطية وحكم قانون".

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة للمجلس، غدًا السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، رئيسا للبلاد بالوكالة.