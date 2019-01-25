أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا

الخليج 365/ بغداداعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود تركيا مع سوريا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد والذي يرأسه، في ولاية أرضروم: "ترون مساعي القوى الغربية لإنشاء حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا".

وتابع في هذا السياق: "أجريت زيارة مثمرة إلى روسيا، وآمل أن نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية".

