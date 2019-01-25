الإمارات أمام الأمم المتحدة: ملتزمون بإشراك المرأة في حفظ السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بإشراك المرأة بشكل فعال في مجال حفظ السلام وحل الصراعات و المشاركة في كافة الجوانب المتعلقة ببناء مجتمعات مسالمة.

جاء ذلك خلال المداخلة التي استعرضها سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الخاصة غير الرسمية، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بعنوان "ما هي الخطوة التالية لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القدرة على وضع خطط عمل وطنية".



وفي مداخلته أمام هذه الجلسة التي اشترك في تنظيمها كل من ألمانيا وبيرو والمملكة المتحدة الأعضاء في المجلس، شدد الشامسي على أهمية إشراك النساء في القرارات التي تؤثر على حياتهن، منبها بشكل خاص إلى أن دور المرأة في تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما وأن وطأة النزاع المسلح تكون أكثر شدة عليهن.

وقال إن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن يُمثل أولوية لدولة الإمارات، وأعطى أحدث مثال على هذا الالتزام، وهو دخولها في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف دعم عمل النساء في مجال حفظ السلام.

وأوضح أن النساء المشاركات في هذا البرنامج الذي سيتم إطلاقه هذا الشهر سيخضعن لتدريب عسكري مدته ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تدريب متخصص في مجال حفظ السلام تمتد مدته لأسبوعين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف في زيادة عدد ضابطات الجيش المؤهلات للعمل في بعثات حفظ السلام.



ولفت الشامسي بشكل خاص إلى جهود دولة الإمارات في إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياسات الدولة وبرامجها، كاشفا عن العزم لتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في برامج المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف بحلول عام 2021.

كما أكد حرص دولة الإمارات الدائم على المشاركة بخبراتها في مجال تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن مع الآخرين، لافتا في هذا السياق إلى اشتراك الإمارات مع كل من كندا وشيلي واليابان وناميبيا لإنشاء شبكة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن، والتي تسعى لتفعيل جدول أعمال المرأة الوطنية والسلام والأمن في الدول.

واختتم سعود الشامسي مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن متعهدا بأن تواصل دولة الإمارات مساهماتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والقيام بدورها من أجل تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.