أزمة فنزويلا.. "مادورو" يطالب بالحوار و"جوايدو" يرفض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، استعداده للقاء منافسه خوان جوايدو.



دعوة مادورو رفضت من جانب زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي وصفها بـ"الحوار الشكلي"، ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن جوايدو رئيس البرلمان، الأربعاء الماضي، نفسه "رئيسا بالوكالة" متحديا مادورو.



لكن نيكلاس مادورو ما زال يحظى بدعم ومساندة المؤسسة العسكرية "الجيش" إلى جانب حلفاء إقليميين ودوليين، وهو ما قد يؤجل حسم الصراع الرئاسي في فنزويلا لمزيد من الوقت.

كما رفضت موسكو خطوات واشنطن لمحاولة إزاحة مادورو عن السلطة لحساب رئيس البرلمان الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وحسب رويترز فقد دفعت موسكو بعدد من العسكريين لحماية الرئيس مادورو.