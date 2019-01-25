انت الان تتابع فرنسا تهدد ايران بعقوبات بسبب برنامجها البالستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الجمعة أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران في حال لم يفض الحوار مع هذا البلد حول أنشطته البالستية ونفوذه الإقليمي "إلى نتيجة".

وقال جان إيف لودريان "لدينا مطلبان (...) أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ خصوصا تسليمها إلى بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، وأيضا الى الحوثيين" في اليمن.

وأضاف أن إيران "يجب أن تكف أيضا عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة"، معتبرا أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك "قوات أجنبية على الأراضي السورية".

وتابع "أطلقنا حوارا صعبا مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك".

وأكد أن باريس ستكون "حازمة جدا" خصوصا حول "إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله" الشيعي في لبنان.

وأسف للتأخر في تشكيل حكومة في لبنان بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018.

وقال "من مسؤولية مجمل المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه".

وأضاف "لا يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي".

وتابع "بسبب هذا المأزق السياسي، لا نستطيع الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها، وحيال الجيش اللبناني الذي يبقى اليوم رغم كل شيء العمود الفقري لتوازن الدولة".

وفي نيسان/أبريل تعهدت الأسرة الدولية خلال مؤتمر عقد في باريس بتقديم هبات وقروض للبنان بقيمة 11,5 مليار دولار.

لكن هذه المبالغ المخصصة أساسا لمشاريع بنى تحتية، لا يمكن صرفها في غياب حكومة جديدة.