الان تتابع ترامب: توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي المؤقت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الإغلاق الحكومي المؤقت. وقال ترامب، في حديث تلفزيوني، إنه موجب الاتفاق سيتم إنهاء الإغلاق الحكومي لمدة 3 أسابيع من الآن. وأضاف أن الجدار على الحدود مع المكسيك لن يكون إسمنتيا بل “ذكي”.

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