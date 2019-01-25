الان تتابع قيادات في الكونغرس يتوصلون لاتفاق مبدئي مع ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الجمعة، بأن قيادات في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في وقت سابق ضد مشروع قرار مدعوم من ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وحذر رؤساء بعض النقابات وشركات الطيران الأمريكية أمس الخميس من تأثير الإغلاق الحكومي المتزايد على نظام الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، حيث شددت “الثلاثية الكبرى” من شركات الطيران الأمريكية (American Airlines Group وSouthwest Airlines وJetBlue Airways) على أن تأثير الإغلاق الحكومي على أنشطتها كان محدودا حتى الآن، لكن الوضع يقترب من الأسوأ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أزمة إنسانية على حدودنا وتحتاج منا العمل على حلها.

وأضاف ترامب، في حديث تليفزيوني إلى الشعب الأمريكي، أن المخدرات تقتل 78 ألف أمريكي سنويا ومعظمها يتسرب عبر حدودنا الجنوبية، لو بدأنا في بناء الجدار الحدودي نسبة الجرائم وكمية المخدرات ستنخفض إلى النصف.

وعرض ترامب توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين مقابل تمويل الجدار.

وأعلن عن خطة عاجلة تتضمن توفير 800 مليون دولار كدعم إنساني و850 مليون دولار لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض ترامب في حديثه توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين في الولايات المتحدة مقابل تمويل الجدار مع المكسيك.