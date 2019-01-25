إطلاق سراح روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب بكفالة

أطلق القضاء الأمريكي سراح روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, بكفالة مالية قدرها 250 ألف دولار.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منزله بولاية “فلوريدا” الأمريكية, في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.

وتم توجيه 7 تهم لستون, منها عرقلة العدالة, والإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على الشهود.

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