توصل قادة الكونجرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب، إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح الحكومة مؤقتًا ومواصلة المحادثات حول طلب ترامب للحصول على أموال الجدار الحدودي، بحسب تصريحات مسؤولين لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الجمعة.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة الكشف عن اسمهم، إن الصفقة كانت عرضة للتغيير، وبعد موافقة ترامب، من المتوقع أن يعيد الاتفاق فتح الدوائر الحكومية المغلقة لمدة ثلاثة أسابيع، مع ترك قضية الأموال التي يطلبها ترامب لبناء الجدار الحدودي وتبلغ 5.7 مليار دولار، لإجراء مزيد من المحادثات.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيتحدث في الساعة 1:30 بعد الظهر حول الإغلاق الحدودي، ومن المتوقع أن يعلن عن الخطة.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: ترامب وقادة الكونجرس توصلوا لاتفاق مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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