مصراوي - واشنطن - أ ش أ
أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد -اليوم الجمعة- عن انتهاء فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
وأضافت لاجارد ـ في بيان صحفي صادر اليوم ـ أن المراجعة تأتي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" للمجلس التنفيذي، مؤكدة أنها ستوصي بأن يوافق المجلس على تلك المراجعة.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح...
كانت هذه تفاصيل خبر كريستين لاجارد: سأوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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