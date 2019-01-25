كريستين لاجارد: سأوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر

مصراوي - واشنطن - أ ش أ

أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد -اليوم الجمعة- عن انتهاء فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وأضافت لاجارد ـ في بيان صحفي صادر اليوم ـ أن المراجعة تأتي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" للمجلس التنفيذي، مؤكدة أنها ستوصي بأن يوافق المجلس على تلك المراجعة.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح...