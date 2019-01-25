ترند الموجز| أتربة وأمطار السبت..وصلاح يكشف سبب اختفائه..ونتائج مبهرة بعد نجاح «خليها تصدي»..وصورة تكشف حمل دينا الشربيني..وصفقة جديدة للزمالك

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "أتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر من طقس السبت، وبعد الاختفاء الغامض.. "صلاح" يظهر من جديد.. والجمهور: "كنت فين يا فخر العرب"، وبعد خالد بوطيب.. صفقة جديدة للزمالك، صورة تكشف حمل دينا الشربيني من عمرو دياب.. هكذا عبر الهضبة عن فرحته!، و10 نتائج مبهرة بعد نجاح حملة «خليها تصدي».. «العربيات هتنزل للنص»، وصورة تكشف حمل دينا الشربيني من عمرو دياب.. هكذا عبر الهضبة عن فرحته!.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"أتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر من طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الامطار على مناطق من جنوب سيناء".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

خبير أرصاد يكشف تعرض البلاد لموجة جديدة أقل من السابقة

وكان وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد سابقاً، قد قال إن البلاد ستتعرض لرياح وأتربة يصاحبها أمطار حتى الأحد، وستكون الموجة الجديدة، أقل حدة من السابقة.

وأوضح في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: "بعد الاطلاع على آخر التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية والتى تم بها تعديلات طفيفة في التوزيعات الضغطية تشير إلى طقس شتوى مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون دافىء على وسط وجنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء معظم ساعات النهار، وإن ظل شديد البروده ليلا على كافة الأنحاء هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا".

وأضاف سعودي: "خلال هذه الفتره هناك نشاط للرياح غير مؤثر على الأنشطة اليومية فيما عدا اضطراب في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط خاصة على المناطق الغربية منه وكذا إلى إنخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى السواحل الغربية للبلاد عند السلوم وسيدى برانى ومطروح والإسكندرية أما بالنسبة للمناطق الداخلية مثل محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه حتى شمال الصعيد نشاط محدود للرياح الغربية والجنوبية الغربية سيؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة بشكل خفيف على فترات متقطعه خلال فترة التنبؤ.. بمعنى هذه الحالة من الطقس المتوقع خلال هذه الفتره غير مقلقة فالحالة أقل من شدتها كثيرا مقارنة بالحالة السابقة التى ضربت البلاد يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان 15 و 16 يناير السابقان هذا أولا".

وواصل: "أما ثانيا سوف يستمر الطقس المائل للدفء نهارا وشديد البروده ليلا سوف تنخفض فيه درجة الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ مع إحتمالات كبيره لفرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة يومي السبت والأحد القادمان فقط على المناطق الشرقية والجنوبية من سيناء على العقبه ونويبع والنبق وشرم الشيخ".

وختم خبير الأرصاد بيانه قائلا: "لا جديد فى النصائح سوى يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والرمد عن مثل هذه الأجواء المتربه والأبتعاد عن الأنشطه البحريه فوق مسطح البحر المتوسط خلال هذه الفتره... بصفة عامة الطقس يسمح بحركة السفر على كل الطرق والاستمتاع بأجازة منتصف العام الدراسى فى كافة محافظات ومدن الجمهورية كل عام وحضراتكم بخير".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14

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بعد الاختفاء الغامض.. "صلاح" يظهر من جديد.. والجمهور: "كنت فين يا فخر العرب"

كتب: ضياء السقا

فتح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مرة أخرى صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إغلاقها مؤخرا.

ونشر صلاح صورة له، الجمعة، على حساباته الرسمية، للترويج لإحدى شركات البريد العالمية.

وكان نجم ليفربول، قد أثار حالة من القلق، بين عشاقه، بعد إغلاقه صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، عقب تغريدة غامضة له مساء الثلاثاء.

وغرد الفرعون على حسابه الشخصي بتويتر، قائلا: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

واتضح أن إغلاق صلاح لحساباته كان ضمن حملة ترويجية لشركة بريد، تعاقد معها مؤخرا، وهذا ما يترجم معنى تغريدة "حان وقت التواصل الحقيقي"، التي تهدف إلى استخدام الطرود.

وداعب الجمهور صلاح، وتضمنت التعليقات: "حمد لله عالسلامة.. كنت فين يا فخر العرب.. أهلاً يامو ؛ الله على أخلاقك يبو مكة مسبتناش.. اقسم بالله وحشتنا يا اخي.. متعملهاش تاني".

ويأتي ذلك تزامنا مع فترة التألق التي يعيشها حاليا صلاح مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن كين وأوباميانج، فضلا عن وصوله للهدف رقم 50 في مسيرته في البريميرليج، خلال 72 مباراة فقط، ليصبح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الانجاز التاريخي.

ويواجه ليفربول، ليستر سيتي في الجولة الـ24 من الدوري، يوم الأربعاء المقبل.

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بعد خالد بوطيب.. صفقة جديدة للزمالك

نجح نادي الزمالك في ضم أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب موريرينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "فالجول" أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للزمالك في صفقة كلفت خزينة النادي الأبيض 550 ألف يورو.

ومن المنتظر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب خلال ساعات، تمهيدا لإعلان الزمالك بشكل رسمي عن صفقته الجديدة.

ويبلغ "زيزو" 23 عاما، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر، وصانع الألعاب.

ولعب زيزو مع وادي جلة، قبل أن يخوض تجارب احتراف في ليرس البلجيكي، وناسيونال ماديرا، وموريرينسي البرتغاليين.

وبذلك يصبح زيزو ثاني صفقات الزمالك خلال انتقالات يناير، بعد التعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطيب.

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10 نتائج مبهرة بعد نجاح حملة «خليها تصدي».. «العربيات هتنزل للنص»

نشرت الصفحة الرسمية للرحالة والمغامر المصري أحمد حجاجوفيتش، أحد الداعمين لحملة "خليها تصدي"، 10 نتائح مبهرة، تؤكد نجاح مبادرة مقاطعة شراء السيارات في تحقيق أهدافها.

وكان رواد السوشيال ميديا قد دشنوا حملة «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، لمواجهة جشع التجار والوكلاء، لدفعهم على تطبيق الأسعار العادلة وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية.

وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل كبير، مما أربك حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري، مما أدى إلى انخفاض حاد في نسب مبيعات المعارض.

وفيما يلي 10 نتائج للحملة، حتى الآن، وفقا لما نشرته صفحة حجاجوفيتش:

١- تقريبا مفيش ولا عربية موديل ٢٠١٩ في الشارع.

٢- مفيش لا بيع ولا شراء و اللى بيشتروا حاليا على مستوى مصر يتعدوا على الأيد الواحدة ولا يمثلوا حتى ٥٪؜ من تارجت البيع لدى الوكلاء.

٣- معارض العربيات بتنش بمعنى الكلمة وكل عروضها الناس مطنشاها.. وده اللي مجننهم ومخليهم يعملوا تخفيضات بحجة وبدون حجة وصلت لـ ٤٠ ألف جنيه حتي في العربيات الكوري اللى مش فى الاتفاقية أصلا وبرضه مفيش بيع ولا شراء.

٤- الوكلاء يوميا بيدفعوا أرضيات جمارك بالملايين وعندهم مصاريف موظفين وكهرباء وإيجارات معارض وقروض بنوك ومئات الآلاف من العربيات مركونة في الميناء.

٥- غير المصيبة والكارثة الأكبر موديلات ٢٠٢٠ هتنزل بعد ٧ شهور وفي نفس الوقت كل موديلات ٢٠١٩ ومعظم موديلات ٢٠١٨ لسه متباعوش.. وده اللي حيخلي الشركة الأم بره تسحب التوكيل من الوكلاء هنا.

٦- مراسلات كتير جدا وصلت للشركات الأم بره عن مكاسب الوكلاء هنا الخيالية وده عامل مشاكل كبيرة ليهم.. وحجاجوفيتش لما اتكلم مع شركات عربيات بره المسئولين هناك مش مصدقين المكاسب الخيالية اللي بيحققها الوكلاء في مصر.. واللي بتصل في بعض الأحيان لأكتر من تمن العربية نفسها!.

«العربيات هتنزل للنص»

٧- موضوع المقاطعة حاسس بيه الناس البسيطة العادية في الشارع وكمان الإعلام و ده يعتبر نجاح للحملة.. بس الانتصار الحقيقى بإذن الله بعد ٣ شهور أو لما تمن العربيات ينزل علي الأقل من ٣٠٪؜ ل٤٠٪؜ ..لأننا اللى عاوزينه لسه متحققش على أرض الواقع والتجار والوكلاء بيلعبوا معانا دلوقتي لعبة النفس الطويل وهما نفسهم في الحقيقة دلوقتي في العناية المركزة بس هما بيراهنوا على صبرنا.. وغالبا احنا الطرف الفائز.

٨- ربك يمهل ولا يهمل.. احنا شعب بسيط غلبان بنجري ليل ونهار على لقمة عيشنا وأحلامنا بسيطة.. فمش هنسمح بوجود الجشع.

٩- سؤال للتاجر.. أنا كشاب ببدأ حياتي و قررت أشتري عربية بسيطة.. ليه تسرق مني على الاقل ١٥٠ ألف غير ربحك؟ يعنى لو ربنا كارمني جامد أوي ومرتبي ٥ الآف جنيه في الشهر.. فأنت بتسرق مني على الأقل ٣ سنين كاملين من عمرى لو مش حصرف ولا مليم في حياتي غير أقساط العربية.

١٠- الخلاصة: الحملة ناجحة بكل المقاييس وسلاحها بسيط أوى و هو الصبر.. يارب نصمد كلنا للنهاية.

وآخر نصيحة اوعى حد يشتري عربية دلوقتي.. لغاية ما نشوف ويبان رد فعل الوكلاء والتجار لأن فرق الفلوس أنت أولى بيه أو ولادك.

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صورة تكشف حمل دينا الشربيني من عمرو دياب.. هكذا عبر الهضبة عن فرحته!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني في دبي، تكشف حمل الفنانة، بعد زواجها مؤخرا من الهضبة.

وأثارت الصورة المتداولة جدلا كبيرا، حيث تكهن الجمهور بحمل دينا بعد احتضان الهضبة لها ووضع يده على بطنها، فضلا عن زيادة وزنها بشكل قليل.

وتزوج عمرو دياب من دينا الشربيني، مؤخرا بعد فترة من الشائعات حول علاقتهما إلا أن ظهورهما في الحفلات والأماكن العامة معا أكد ارتباطهما.

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