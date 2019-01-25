النشرة: الادلة الجنائية تكشف على سيارة تحمل لوحة سورية مركونة بجوار الطريق في شتورا

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "منذ اكثر من ساعة تعمل الادلة الجنائية على اجراء كشف وتفتيش سيارة من نوع جيب اودي تحمل لوحة سورية ومركونة في جوار الطريق الدولية في شتورا خلف سوبرماركت رمال ويجري حاليا العمل على طوق امني حول المكان بحضور ومشاركة كل عناصر الاجهزة الامنية".
ورجحت مصادر امنية أن "امرا مريبا من وراء السيارة التي شوهدت منذ صباح اليوم وهي مشرعة الابواب".
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