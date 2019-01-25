النشرة: الادلة الجنائية تكشف على سيارة تحمل لوحة سورية مركونة بجوار الطريق في شتورا

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأنه "منذ اكثر من ساعة تعمل الادلة الجنائية على اجراء كشف وتفتيش ​سيارة​ من نوع جيب اودي تحمل لوحة سورية ومركونة في جوار الطريق الدولية في ​شتورا​ خلف سوبرماركت رمال ويجري حاليا العمل على طوق امني حول المكان بحضور ومشاركة كل عناصر ​الاجهزة الامنية​".

ورجحت مصادر امنية أن "امرا مريبا من وراء السيارة التي شوهدت منذ صباح اليوم وهي مشرعة الابواب".