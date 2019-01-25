أسود تعليقا على تشجيع "اللقاء التشاوري" على التظاهر ضد السلطة: من أنتم وضد من؟

نوّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، إلى أنّ "عندما يقول رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​، إنّنا لم نقرأ ​الطائف​، ندرك أنّ لا حاجة لنا لذلك. يكفي أن نرى النتائج والأرانب التفسيرية والسابقات التحريفية وانهيار الحكم، حيث نتأكّد بأنّه لم يكتبه ولم يقرأه ولا دراية له بما تأتى عنه"، مركّزًا على أنّ "هكذا يكون التشريع اللبناني على أرض أجنبية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ ""​اللقاء التشاوري​ للنواب السنة المستقلين" يشجّع على التظاهر ضدّ أهل السلطة وعلى ​محاربة الفساد​ والفاسدين"، متوجّهًا إليهم سائلًا: "من أنتم وضدّ من ومع من وعلى طاولة من وأهل السلطة من هم؟".