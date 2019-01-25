عرضت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني الذي عقد في ​بكركي​ للمستجدات الإيجابية المتعلقة بملف تأليف ​الحكومة​، وكان تشديد على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل وتوحيد الجهود في سبيل ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لجنة المتابعة المارونية شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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