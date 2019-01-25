أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بأن "قيادات في ​الكونغرس​ يتوصلون لاتفاق مبدئي مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لإنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتا".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: قيادات بالكونغرس يتوصلون لاتفاق مبدئي مع ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.