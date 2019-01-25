فريد الخازن بعد اجتماع لجنة متابعة لقاء بكركي: النقاش إيجابي والزملاء متجاوبون

لفت النائب ​فريد هيكل الخازن​، عقب اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء ​بكركي​، الّذي عُقد في الصرح البطريركي، إلى "أنّنا نحاول وضع جدول أعمال للجنة المتابعة انطلاقًا من البيان الصادر عن لقاء بكركي".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "النقاش إيجابي، والزملاء متجاوبون والجميع متحسّس لأهمية اللقاءات وصعوبة الوضع"، منوّهًا إلى "أنّنا نعيد التأكيد على مجموعة ثوابت، وعلى أهمية الإسراع في ​تشكيل الحكومة​. كما نتطرّق إلى الوظائف في الدولة، وتواجد المسيحيين في الوظائف العامة".