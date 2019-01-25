مسلم: قوى الامن توقف حوالي 700 مروج مخدرات كل عام

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ في حديث تلفزيوني له أن "هدفنا أن نوقف مروجي ​المخدرات​ وهذا ما ننجزه منذ سنوات، وكل سنة نوقف حوالي 700 مروج".

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