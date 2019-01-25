علمت قناة الـ"OTV" أنه "تم البحث خلال اجتماع لجنة متابعة لقاء ​بكركي​ الذي عقد برئاسة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ بنود بيان بكركي في محاولة للتوصل لقواسم مشتركة تحت سقف حفظ التنوع". كما علمت أن "أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ وعضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ غادرا الاجتماع في ​سيارة​ واحدة لاستكمال البحث".

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: كنعان وعدوان غادرا اجتماع بكركي معا لاستكمال البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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