كنعان من بكركي: نحاول أن نجمع بعضنا حول مفاهيم مشتركة تؤمن تنوع المسيحيين ضمن الوحدة

أوضح أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، عقب اجتماع لجنة متابعة لقاء ​​بكركي​​ في الصرح البطريركي، "أنّنا تابعنا في اجتماع اليوم البيان الصادر عن لقاء بكركي بندًا بندًا".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا نحاول أن نجمع بعضنا حول مفاهيم مشتركة تؤمّن تنوّع المسيحيّين ضمن الوحدة".