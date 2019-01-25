أوضح أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، عقب اجتماع لجنة متابعة لقاء بكركي في الصرح البطريركي، "أنّنا تابعنا في اجتماع اليوم البيان الصادر عن لقاء بكركي بندًا بندًا".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا نحاول أن نجمع بعضنا حول مفاهيم مشتركة تؤمّن تنوّع المسيحيّين ضمن الوحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من بكركي: نحاول أن نجمع بعضنا حول مفاهيم مشتركة تؤمن تنوع المسيحيين ضمن الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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