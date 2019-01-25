لفتت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"OTV" إلى أن "رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ من المسهلين ل​تشكيل الحكومة​ ولكن من غير الوارد أن نقبل ب​وزارة المهجرين​".

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: جنبلاط من المسهلين لتشكيل الحكومة ولكن من غير الوارد أن القبول بوزارة المهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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