رائد خوري: الاجراءات ستتصاعد حتى تركيب العدادات على كل الاراضي اللبنانية

أكد وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​رائد خوري​ في حديث تلفزيوني أن "الناس لم تعد تقبل بهذه الحالة فيما يخص المولدات وتركيب العدادات والاجراءات ستتصاعد حتى تركيب العدادات على كل الاراضي اللبنانية".

وفي حديث تلفزيوني آخر، أشار خوري الى أن "معركة الدولة بوجه امبراطورية أصحاب المولدات لن تقف حتى بعد تشكيل حكومة جديدة".