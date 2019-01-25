رولان خوري: من المعيب أن يقوم أحد موظفي الكازينو بالتصرف ضد مصلحة هذه المؤسسة

علق رئيس مجلس إدارة ​كازينو لبنان​ ​​رولان خوري​ على قرار طرد الموظف نبيل. خ. بعد اكتشاف تورّطه شخصيًّا بتنظيم رحلات لزبائن "الكازينو" إلى كازينوهات في قبرص، قائلا: "من المعيب أن يقوم موظف استفاد وعائلته من الكازينو القيام بهذا الأمر".

وفي حديث تلفزيوني، أشار خوري إلى أنه "بعد أن تم طرد الموظف أبلغت أنه قام بدعوة العديد من زبائن الكازينو إلى اجتماع في أحد فنادق ​بيروت​ وأبلغهم أنه مستعد لتسهيل رحلاتهم إلى كازينوهات في قبرص، فاتصلت به وسألته إن كنت مدعوا لهذا الاجتملع فتوتر ولم يجب"، مؤكداً أنه "على الدولة والامن التحرك من أجل توقيف كهؤلاء الموظفين الذين يضرون بمؤسسات الدولة".