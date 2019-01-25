كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي، الّذي عُقد في الصرح البطريركي، بحث في الموضوع الحكومي والأوضاع الاقتصادية. كما تمّ التطرّق إلى الوظائف المسيحية العامة وما يتعلّق بالجامعة اللبنانية، وأبرز المواضيع المتعلّقة بالشأن المسيحي".
ولفتت إلى أنّه "أُفيد عن رفض مطلق لفكرة المثالثة والتمسّك بصيغة العيش المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر "MTV": اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي بحث بملف الحكومة والوظائف المسيحية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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