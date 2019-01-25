"MTV": اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي بحث بملف الحكومة والوظائف المسيحية العامة

كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء ​بكركي​، الّذي عُقد في الصرح البطريركي، بحث في الموضوع الحكومي والأوضاع الاقتصادية. كما تمّ التطرّق إلى الوظائف ​المسيحية​ العامة وما يتعلّق ب​الجامعة اللبنانية​، وأبرز المواضيع المتعلّقة بالشأن المسيحي".

ولفتت إلى أنّه "أُفيد عن رفض مطلق لفكرة المثالثة والتمسّك بصيغة العيش المشترك".