7 أعضاء من مجلس نقابة الاطباء دعوا النقيب الى تصحيح المخالفات وإقالة المديرة الادارية

أعلن سبعة من أعضاء مجلس ​نقابة الأطباء​ في ​بيروت​ أنه "بعد أن تحرك الحريصون على مصلحة النقابة والأطباء، وطالبوا بإقالة المديرة الادارية بعد أن تبين لهم عدم قانونية المنصب والمجريات، ما كان من النقيب إلا الوقوف بجانب المديرة والتصدي لهم والتعسف باستعمال السلطة المعطاة له فقام تعسفا بإحالة بعض الأطباء إلى ​المجلس التأديبي​ وهدد بإحالة الباقين".

وأكد الاطباء بصفتهم "أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية من أجل إدارة النقابة والمحافظة على مصلحة النقابة وأعضائها، وجوب تصحيح الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور فاضح في النقابة وانعكست على ممارسة المهنة، وعدم اللجوء الى إجراءات تعسفية وإحالة أطباء يطالبون بتطبيق القانون الى المجالس التأديبية"، داعين النقيب إلى "تصحيح المخالفات والتجاوزات الحاصلة وذلك عن طريق إقالة المديرة تنفيذا لقرار 9 أعضاء مجلس النقابة أي اكثرية الاعضاء"، رافضين "الإحالات الى المجالس التأديبية الحاصلة نتيجة مطالبة محقة من قبل الأطباء".

وأسفوا أن يكون "سبب التعطيل عدم تنفيذ قرار الأعضاء التسعة، من قبل النقيب، بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب غير القانوني وغير الشرعي، وأن تكون هذه المستخدمة المسماة المديرة الادارية سببا لشل النقابة وتعطيل مصالح الأطباء".

ووقع البيان الدكاترة: جورج هبر، مريم رجب، انيس ابي عكر، مؤنس كلاكش، باسم أبو مرعي، سمير ارناؤط وموسى عباس.