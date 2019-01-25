NBN: الحريري سيلتقي باسيل وجعجع خلال زيارته إلى باريس

علمت قناة الـ"NBN" أن "زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليست يتيمة في باريس لان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل سبقه اليها بساعات ورئيس حزب "ألقوات اللبنانية" سمير جعجع موجود اصلا هناك ما يعني ان لقاء ثنائيا او ثلاثيا سيحصل".
ولفتت إلى أن "لقاء الحريري جعجع يندرج في سياق المشاورات الجديدة التي يجريها الرئيس المكلف في محاولة لجعل الفرصة الثالثة ثابتة"، مشيرةً إلى أن "أي لقاء بين الرجلين سيتم الاعلان عنه من اجل التشاور بتجاوز عقدة تمثيل "التشاوري" وتأليف حكومة وفقا لما يرتئية كل من الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون".
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