NBN: الحريري سيلتقي باسيل وجعجع خلال زيارته إلى باريس

علمت قناة الـ"NBN" أن "زيارة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ليست يتيمة في ​باريس​ لان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ سبقه اليها بساعات ورئيس حزب "ألقوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ موجود اصلا هناك ما يعني ان لقاء ثنائيا او ثلاثيا سيحصل".

ولفتت إلى أن "لقاء الحريري جعجع يندرج في سياق المشاورات ​الجديدة​ التي يجريها الرئيس المكلف في محاولة لجعل الفرصة الثالثة ثابتة"، مشيرةً إلى أن "أي لقاء بين الرجلين سيتم ​الاعلان​ عنه من اجل التشاور بتجاوز عقدة تمثيل "التشاوري" وتأليف حكومة وفقا لما يرتئية كل من الحريري و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".