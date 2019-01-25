توجّه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في ذكرى اغتيال الرائد ​وسام عيد​، قائلًا: "فاقد الشيء لا يعطيه. من يدافع عن المجرمين ويقدّسهم، لا يحقّ له الكلام عن الشرفاء أمثالك".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري للواء عثمان: من يدافع عن المجرمين لا يحق له الكلام عن الشرفاء أمثالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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