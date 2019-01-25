خارجية روسيا تدعو الناتو لإنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

دعت وزارة الخارجية الروسية، دول الناتو إلى "العمل بشكل مشترك على إنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها الانسحاب منها"، مشيرةً إلى ان "المناقشات ارتكزت على الأزمة الناشئة بنتيجة قرار الولايات المتحدة الأحادي الجانب بالانسحاب من المعاهدة".
ولفتت إلى أن "الجانب الروسي قدم الحجج والوقائع التي تثبت عدم وجود ما يبرر الاتهامات الموجهة إلى روسيا، والهادفة إلى تحميلها المسؤولية عن تدمير هذه الأداة المهمة بالنسبة إلى كامل الصرح الأمني الأوروبي".
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