دفاع تركيا: تحييد 43 مسلحا بينهم قيادي بـ"العمال الكردستاني" خلال أسبوع

أعلنت ​وزارة الدفاع​ التركية عن "تحييد 43 إرهابيا بينهم قيادي من حزب "العمال الكردستاني" خلال الأسبوع الأخير، في عمليات داخل وخارج البلاد"، موضحةً أن "قوات الجيش نفذت في الفترة بين 18 – 25 كانون الثاني الجاري عمليات عسكرية، استهدفت مواقع "العمال الكردستاني".

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