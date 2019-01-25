جاويش أوغلو: قبرص الرومية تتراجع عن نقاط متفق عليها مسبقا

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية ​قبرص التركية​ ​مصطفى أقينجي​ إلى أن "قبرص الرومية تراجعت عن نقاط، تم الاتفاق عليها مسبقا مع جمهورية قبرص التركية"، مشيراً إلى "أننا توصلنا لحقيقة، هي أنّ الجانب الرومي غير مستعد لأن يتشارك أي شيء مع الجانب التركي".

وأضاف "قبل الحديث عن مفاوضات جديدة يجب علينا الاتفاق على النقاط التي سنتفاوض حولها، والجانب الرومي و​اليونان​ و​بريطانيا​، يفكرون بنفس الشيء. علينا ألا نضيع الوقت سدى، ونخيب آمال القبارصة"، مشدداَ على أن "مطلب ​تركيا​ الأساسي هو إيجاد حل عادل ودائم"، قائلاً "إن كان أحد الجهات لا يريد الحل والتشارك مع الآخر والعيش معا، فعلينا التفكير".