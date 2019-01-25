لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي إلى أن "قبرص الرومية تراجعت عن نقاط، تم الاتفاق عليها مسبقا مع جمهورية قبرص التركية"، مشيراً إلى "أننا توصلنا لحقيقة، هي أنّ الجانب الرومي غير مستعد لأن يتشارك أي شيء مع الجانب التركي".
وأضاف "قبل الحديث عن مفاوضات جديدة يجب علينا الاتفاق على النقاط التي سنتفاوض حولها، والجانب الرومي واليونان وبريطانيا، يفكرون بنفس الشيء. علينا ألا نضيع الوقت سدى، ونخيب آمال القبارصة"، مشدداَ على أن "مطلب تركيا الأساسي هو إيجاد حل عادل ودائم"، قائلاً "إن كان أحد الجهات لا يريد الحل والتشارك مع الآخر والعيش معا، فعلينا التفكير".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: قبرص الرومية تتراجع عن نقاط متفق عليها مسبقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.