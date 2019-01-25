بلومبيرغ: اميركا تفشل في فتح ملف البرنامج النووي الايراني ضد ايران

كشفت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية ان "الادارة الاميركية مارست ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفتح الملف المتعلق بالابعاد العسكرية المزعومة للبرنامج النووي الايراني "PMD"، وواجهت محاولات اميركا فتح الملف المزعوم حول الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني تجاهلا من قبل سائر الدول".
ولفتت إلى ان "المسؤولين الاميركيين مارسوا ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاسابيع الاخيرة وطالبوها بزيادة عدد المفتشين في المنشاءات النووية الايرانية مهددين بتصعيد الحظر ضد ايران"، مشيرةً إلى أن "هذه المساعي الاميركية باءت بالفشل الكامل" فيما وصفت الفشل بـ"النادر بالنسبة لاميركا داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لعبت دورا مؤثرا في فرض حظر الامم المتحدة على ايران ".
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