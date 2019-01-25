أعلن وزير الخارجية ال​ايران​ية ​محمد جواد ظريف​ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي خورخي اريازا "دعم ايران ل​فنزويلا​ في مواجهة المخططات الاميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لنظيره الفنزويلي: ندعم كراكاس في مواجهة المخططات الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.