غوايدو يرفض حواراً شكلياً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أنه لن يشارك في حوار شكلي بعد أن أعلن الرئيس ​نيكولاس مادورو​ استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.

ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن رئيس البرلماني غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" متحديا مادورو.