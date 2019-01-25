أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنه لن يشارك في حوار شكلي بعد أن أعلن الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.
ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن رئيس البرلماني غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" متحديا مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو يرفض حواراً شكلياً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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