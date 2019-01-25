وزير خارجية المغرب: نتطلع لأن نصبح الشريك الاقتصادي الأول لروسيا بالوطن العربي

لفت وزير الخارجية ​المغرب​ي ​ناصر بوريطة​ خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إلى ان "60 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و​روسيا​"، مشيراً إلى أن "المغرب يتطلع لأن يصبح الشريك الاقتصادي الأول لروسيا في الوطن العربي".

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