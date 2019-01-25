أدرعي: وفاة مشتبه به برصاص جنود إسرائيليين بعد إلقائه حجارة باتجاه مركبتهم قرب سلواد

كشف المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في وقت سابق، ألقى ثلاثة مشتبه فيهم الحجارة باتجاه مركبات إسرائيلية مسافرة على طريق رقم 60 بالقرب من سلواد، حيث ردّ جنود جيش الدفاع بإطلاق نار باتجاه المشتبه فيهم، الّذين تلقّوا العلاج الطبي في المكان".

وأوضح أنّ "أحد المشتبه فيهم توفّي فيما بعد بسبب تأثّره بجراحه وآخر أُصيب"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ التحقيق في الحادث".