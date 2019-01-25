مادورو أعلن استعداده للقاء غوايدو: هناك حملة إعلامية دولية ضد فنزويلا

أكّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أنّ "هناك حملة إعلامية دولية منظّمة ضدّ ​فنزويلا​، هدفها الإطاحة بالسلطة المنتخَبة من الشعب"، لافتًا إلى أنّ "حكم القانون يسود في بلدنا، والمادة الخامسة تنص على السيادة الفنزويلية الّتي تعتمد على إرادة الشعب".

وبيّن في خطاب له، أنّ "وفقًا للدستور، لا يمكن نقل السلطة من شخص إلى آخر دون رأي الشعب. نحن نرتكز على الدستور والشعب الفنزويلي هو مصدر السلطة، ولن نسمح بالتدخل الأميركي الإمبريالي في بلادنا".

وكشف مادورو، أنّ "هناك قنوات اتصال مع المعارضة الفنزويلية"، معلنًا "استعداده للقاء منافسه ​خوان غوايدو​". وركّز على أنّ "الكثير من الأحداث الّتي جرت في بلادنا جرت بإلهام من الأميركيين"، مشيرًا إلى أنّ "وسائل الإعلام الدولية تسعى لتشويه صورتي أمام الرأي العام العالمي".