رئيس الحكومة العراقية تلقى دعوة رسمية من ملك السعودية لزيارة الرياض

كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ "الأخير التقى سفير السعودية في بغداد، عبد العزيز بن خالد الشمري، الّذي نقل دعوة رسمية من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إليه لزيارة السعودية، الّتي وعد بتلبيتها في الوقت المناسب".
ولفت في بيان، إلى أنّ "عبد المهدي استقبل في الوقت ذاته مجموعة سفراء من دول أخرى، كلّ على حدة، واستعرض معهم التطورات الإيجابية الّتي يشهدها العراق، وتوجّهات الحكومة العراقية نحو إعمار البلاد وعموم المحافظات الّتي تضرّرت من الإرهاب، وتعطّلت فيها فرص النمو، وسعيها لبناء منظومة علاقات مشتركة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لزيادة التعاون وتبادل المصالح وتدعيم الأمن والاستقرار وفرص الازدهار الاقتصادي".
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