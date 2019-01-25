إدارة المعارض: منع التزاحم هدفنا من إلغاء حفلات التوقيع بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض، إن الغرض من إلغاء التوقيع في أجنحة العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هو منع التزاحم في الممرات بين دور النشر وبعضها، وحتى لا تؤثر على حركة سير الجمهور في قاعات العرض.

ووضع اتحاد الناشرين المصريين بالتنسيق مع إدارة المعارض بهيئة الكتاب، شروطا عدة من أجل المشاركة من قبل دور النشر في معرض الكتاب، وفي تلك البنود ما ينص على أنه من الممنوع إقامة حفلات توقيع الكتب بأجنحة دور النشر، وفي حال أرادت دار النشر إقامة حفل توقيع فعليها التعامل مع المسؤولين بإدارة المعرض لاستغلال قاعة مجهزة خاصة بحفلات التوقيع والندوات.

كانت دار "دون" للنشر والتوزيع، خالفت شروط المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعدما قامت بتظيم أكثر من حفل توقيع لإصداراتها داخل جناحها بقاعة 1 بالمعرض، من بينها حفلات للكتاب خالد أمين وحسام هيكل.

وعلى الفور وبعدما علم رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحج على، ومدير إدارة المعارض إسلام بيومي، توجها لجناح الدار وقاما بفرض غرامة عليها مع تحذيرها بالغلق في حال تكرار الأمر.

ولم يغادر المسؤولان الجناح إلا بعد إزالة أماكن حفل التوقيع، وسمحا فقط بقيام الكاتب بالتقاط صور تذكارية داخل جناح الدار.

وتقام الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوبيل الذهبي) في أرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل وتحل الجامعة العربية "ضيف شرف"، وشخصيات المعرض هما الكاتب الكبير ثروت عكاشة والكاتبة سهير القلماوي.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 150 من نجوم الأدب والفكر حول العالم. ويحتفي بأدباء المهجر العربي، و150 سنة على إنشاء قناة السويس، و1500 سنة على مدينة القاهرة، ومئوية السادات، ومئوية عبد المنعم رياض.