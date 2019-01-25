تأخير في ثلاثة مطارات أمريكية كبرى تأثرًا بالإغلاق الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الأمريكية، برصد حالات تأخير في ثلاثة مطارات أمريكية كبرى نظرًا لمسائل تتعلق بنقص عدد الموظفين العاملين على مراقبة الحركة الجوية.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن التأخير في مطارات "لاجوارديا" بمدينة نيويورك، و"نيوآرك" بولاية نيوجيرسي، و"فيلادلفيا" بولاية بنسيلفانيا، جاءت تأثرًا بالإغلاق الحكومي الجزئي في يومه الـ 35.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت في إطار ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي"، وذلك في الفترة التي يجري فيها البيت الأبيض مع الكونجرس وقادة الكتل البرلمانية مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق والموافقة على طلب تقدم به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للحصول على تمويل لبناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وأدى الإغلاق الحكومي إلى توقف المؤسسات الممولة من الحكومة عن توفير خدماتها، وترتب على ذلك توقف العاملين عن العمل وعدم دفع رواتب لهم حتى يتوصل الكونجرس لخطة تمويل بديلة كي تتمكن هذه المؤسسات من استئناف عملها، وكان لذلك تأثيرًا على 800 ألف موظف فدرالي في أجهزة الدولة المختلفة.