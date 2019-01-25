مادورو يعلن استعداده لقاء زعيم المعارضة.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، استعداده لقاء زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا بدلًا من الحالي.

وبحسب وكالة فرانس برس، رفض جوايدو، دعوى الحوار مع مادورو، واصفًا إياه بـ"المزيف".

وقطع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، بعد أن اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا، واستدعى جميع موظفي السفارة الفنزويلية وأغلق أيضا كل القنصليات الفنزويلية في الولايات المتحدة.

كما منح مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين في كاراكاس مهلة حتى بعد غد الأحد لمغادرة فنزويلا والعودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، إنها أمرت الموظفين الحكوميين غير الضروريين بمغادرة فنزيلا.