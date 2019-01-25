مساعد ترامب بعد إطلاق سراحه: التهم ضدي موجهة سياسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التهم الموجهة ضده تحركها دوافع سياسية.

وتابع ستون، في تصريحات عقب إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250 ألف دولار، أنه لا يوجد أي ظرف مهما كان يجعلني أشهد زورًا ضد الرئيس.

وأوضح ستون، أنه سيعلن كونه "غير مذنب" في المحكمة.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية أفادت اليوم الجمعة، بأن القضاء الأمريكي أطلق سراح روجر ستون، بكفالة مالية قدرها 250 ألف دولار.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منزله بولاية "فلوريدا" الأمريكية، في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم توجيه 7 تهم لستون، منها عرقلة العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على الشهود.

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