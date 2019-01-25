جوايدو يطلب من الدبلوماسيين الفنزويليين البقاء في الولايات المتحدة

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، الدبلوماسيين الفنزويليين العاملين في الولايات المتحدة إلى البقاء في مناصبهم، على الرغم من أمر الرئيس نيكولاس مادورو بالعودة إلى بلادهم غداً السبت.

وقال جوايدو، في تغريدة على "تويتر"، "إلى جميع المسؤولين في قنصليات فنزويلا في الولايات المتحدة. لديكم هنا سلطة شرعية ومعترف بها دولياً وهي ليست بالضبط (من ذلك الشخص ) الذي خطف البلاد.. بلادنا" في إشارة منه إلى مادورو.

وأضاف جوايدو "بين أيديكم قرار البقاء، والحصول على اعتراف الشعب الفنزويلي و(الشخص) الذي يكتب اليوم إليكم".

وأعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن أمس، بعد أن اعترفت بجوايدو رئيساً مؤقتاً، واستدعى جميع موظفي السفارة الفنزويلية وأغلق أيضاً كل القنصليات الفنزويلية في الولايات المتحدة.

كما منح مادورو الدبلوماسيين الأميركيين في كاراكاس مهلة حتى بعد غد الأحد لمغادرة فنزويلا والعودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إنها أمرت الموظفين الحكوميين غير الضروريين بمغادرة فنزيلا.

وأعرب جوايدو عن قلقه من احتمال مهاجمة موظفي السفارة الموجودين في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية نقلاً عن تصريحاته للصحفي سيرجيو نوفيلي.

كما قال جوايدو لشبكة التليفزيون الأميركية الناطقة باللغة الإنجليزية "يونيفيجن" إن حكومته الانتقالية قد تمنح العفو لمادورو إذا تخلى عن السلطة.

ووافقت الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة، والتي يرأسها جوايدو، مؤخراً على قانون عفو يستهدف أفراد الجيش الذين يقفون إلى جانب الحكومة الانتقالية.

وقال جوايدو لـ"يونيفيجن" إن هذا القانون يمكن أن يسري على مادورو، مضيفاً أنه "تحدث مثل هذه الأشياء خلال الفترات الانتقالية".